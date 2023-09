Club statement. — Manchester United (@ManUtd) September 6, 2023

In Brasile nel corso degli ultimi giorni è esploso il caso. L'attaccante è stato infatti sospeso dalla Seleçao in seguito all'intervista concessa dall'ex-fidanzata la) che ha reso pubblica la denuncia per violenza domestica e abusi presentata contro l'attaccante presso la polizia di San Paolo con tanto di dettagliata descrizione dei suoi atteggiamenti. Ora però èproprietario del suo cartellino a prendere posizione.- Gabriela ha infatti svelato che, soprattutto nel periodo in cui era incinta, Antony si è reso protagonista di diversi gesti di violenza che l'hanno portata a perdere il bambino, a subire pugni e schiaffi e perfino a finire in ospedale per un dito quasi amputato dopo il lancio di un bicchiere di vetro. Questi fatti con tanto di prove sono stati presentati alla polizia dello stato di San Paolo in Brasile dove la Cavallin ha sporto denuncia contro il giocatore.Il Manchester United è un club molto attento a queste casistiche e, proprio come accaduto in passato perha preso la stessa identica posizione. L'attaccante inglese era stato accusato stupro, aggressione e coercizione, fu arrestato e soltanto un anno dopo fu scagionato da tutte le accuse. Nel frattempo, i Red Devils avevano prima confermato che avrebbero preso seriamente il caso e, dopo il primo arresto, preso la decisione di metterlo fuori rosa. Ora, una volta confermata l'innocenza, lo hanno prestato al Getafe per agevolarne il reintegro nel mondo del calcio e lo stanno aiutando con numerosi benefit.