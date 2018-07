Matteo, terzino del, in campo nella notte contro il Milan, da capitano, nell'International Champions Cup, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Sky Sport nell'immediato post partita. Cercato dae, soprattutto,, queste sono le parole del numero 34 dei Red Devils: "Inter? (Sorride, ndr). Vediamo quello che succede in queste settimane, maLa priorità del club nerazzurro è sempre Sine Vrsaljko, laterale dell'Atletico Madrid: si lavora al prestito con diritto di riscatto, ma i Colchoneros al momento non danno segnali positivi. Per questo motivo la dirigenza dell'Inter si sta muovendo anche per piani B, eventuali alternative. E Darmian è una di queste.