Paulo Dybala vuole restare alla Juventus nonostante tutto, nonostante il club bianconero lo stia mettendo alla porta e nonostante il Manchester United stia trattando apertamente con il ds Fabio Paratici e, soprattutto, il suo agente Jorge Antun. Proprio il procuratore, che in realtà procuratore non è, può essere la chiave che farà sbloccare, o saltare del tutto, l'intera operazione.



FRA INGAGGIO E VOLONTÀ - Certo Paulo va ancora convinto e da Torino fanno sapere che sarà decisivo l'incontro in programma fra oggi e domani sia con Maurizio Sarri che con la società e non è detto che basterà. Certo il Manchester United dovrà fare la sua parte offrendo al giocatore il contratto che Antun ha richiesto in sede di trattativa da ben oltre 10 milioni di sterline, e anche questo non è detto possa bastare.



LA MAXI-COMMISSIONE - Servirà un incentivo per il giocatore e questo potrebbe arrivare proprio dall'intermediario che ha preso il posto dei fratelli di Dybala nelle trattative commerciali. Antun, che come svela la Gazzetta dello Sport in Argentina vendeva automobili, si è avvicinato al calcio grazie a Dybala più per divertimento che per passione, ma dal calcio vuole iniziare a guadagnare. E al Manchester United ha chiesto 15 milioni di euro di super-commissione per convincere Dybala a vestire la maglia dei Red Devils. Una cifra monstre e che rappresenta una mediazione che in Inghilterra sono restii a concedere. Eppure, proprio questa, potrebbe essere la chiave finale per chiudere l'accordo. E intanto la Joya aspetta...