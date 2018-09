La sconfitta con il Derby County in coppa di lega è passata in secondo piano quando Josè Mourinho ha confermato che Paul Pogba non sarà più il vicecapitano del Manchester United. L’attrito tra il portoghese e il centrocampista si arricchisce di un nuovo capitolo, che però, unito ai risultati deludenti della squadra, va tutto a sfavore del tecnico. Di certo Mourinho è finito nel mirino dei bookmaker: i betting analyst d’oltremanica sono ormai certi - la quota è a 1,13 - che lo Special One lascerà i Red Devils prima di Paul Pogba (lo scenario inverso vale 5,50). La conferma arriva anche nelle scommesse sul prossimo esonero in Premier League, dove Mourinho, come riporta Agipronews, è precipitato da 9,00 a 2,50, diventando l’indiziato numero uno. Ovviamente i traders hanno già il nome dell’eventuale sostituto: Zinedine Zidane rimane la prima scelta a 3,00, mentre per l’arrivo di Conte in panchina l’offerta arriva a 7,00.