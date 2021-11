Il Manchetser United ha appena ufficializzato l'accordo con Ralf Rangnick, che allenerà i Red Devils fino al termine della stagione per poi rimanere nel club con un altro ruolo. Il tecnico tedesco ha già fatto le sue richieste alla dirigenza per imporre la propria idea di gioco: Secondo The Sun i cinque candidati sarebbero Erling Haaland (Dortmund), Amadou Haidara (Lipsia), Denis Zakaria (Borussia Moenchengladbach), Ronald Araujo (Barcelona) e Dusan Vlahovic (Fiorentina).