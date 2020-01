Manchester United fan throwing a flare in to the house of ed Woodward CEO of Manchester United... pic.twitter.com/Vyd65nZWgO — London Crime LDN & U.K Crime (@CrimeLdn) January 28, 2020

. I deludenti risultati della squadra allenata da Ole Gunnar Solskjaer e un calciomercato che non ha regalato ad oggi grandi sussulti - ma nelle prossime ore è atteso in Inghilterra Bruno Fernandes dopo un'estenuante tira e molla con lo Sporting Lisbona -, è esplosa in maniera incontrollata la contestazione delle frange più calde del tifo.Una "protesta" ripresa con i telefonini e pubblicata sui social, condei Red Devils, gli stessi sentiti in occasione delle ultime due partite disputate dallo United. ". Quindi abbiamo deciso di andare a fargli visita e di dirglielo di persona. Non siamo riusciti a parlare con lui, ma”. Una presa di posizione forte ma assolutamente inaccettabile nei modi e nei contenuti e per fortuna né Woodward né i componenti della sua famiglia si trovavano in casa al momento dei fatti.Nel frattempo,I fan che esprimono una opinione sono una cosa, il danno criminale e l'intenzione di mettere in pericolo la vita e la proprietà sono un'altra. Semplicemente non ci sono scuse per questo. Il mondo del calcio si unirà con noi mentre lavoriamo con la Greater Manchester Police per identificare gli autori di questo attacco ingiustificato".