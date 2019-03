Zlatan Ibrahimovic, capitano dei Los Angeles Galaxy, parla del Manchester United, suo ultimo club in Europa, al Mirror, attaccando gli 'allievi' di Ferguson, sempre super critici con i Red Devils: "Quel che accade allo United viene paragonato all'era Ferguson. Tutti dicono 'se Ferguson fosse qui...'. Al loro posto direi che Ferguson non c'è più, non importa cosa è successo prima. Ferguson ha il suo posto nella storia, ma io guardo al presente e il club continua e deve trovare la propria identità. I suoi allievi sono in tv e si lamentano per tutto il tempo perché non sono attivi nel club. Se vuoi lavorare nel club, vai e cerchi lavoro. Non puoi essere in televisione a lamentarti e criticare tutto il tempo. Pogba, ad esempio, era giovane, poi è andato via ed è tornato, ma agli allievi di Ferguson non piace perché loro sono rimasti tutta la vita allo United. Non so neanche se sir Alex gli abbia permesso di dire queste cose in televisione". Neville e Scholes sono, in particolare, gli ex United più critici nei confronti dello United.