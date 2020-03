Arrivato al Manchester United in prestito dallo Shanghai Shenhua, Odion Ighalo si rifiuta di pensare al futuro: "Contratto in scadenza il 30 giugno? Parlare ora di queste cose sarebbe non solo egoista ma insensibile. Non ci penso neanche - ha detto al Sun -. La sfida davanti a noi non è calcistica ma globale. Non si può mettere il calcio davanti a una sfida per la salute. Quello che conta ora è restare al sicuro e pregare per quelli che stanno combattendo con il virus affinché recuperino pienamente".