C'era un tempo il Theatre of Dreams, ma il celebre soprannome diè ormai solo uno sbiadito ricordo:. Gli ingredienti per il disastro c'erano tutti, ilnon è riuscito a evitarlo e concretizzato la paura più profonda dei tifosi: n. Loinflitto dalè la pietra tombale alle flebili speranze di raddrizzare la stagione dei Red Devils, che. Fa festa il Copenaghen, che supera il turno, recrimina il Galatasaray che proseguirà la sua avventura nell'altra Europa. Mentre nel teatro dei sogni. In una notte che a suo modo diventa storica.- Dire che l'ultimo posto del girone sia una punizione troppo severa per lo United sarebbe una menzogna dura da raccontare, specie di fronte ai numeri horror della squadra didelle gare disputate finora in stagione in tutte le competizioni, nella sua storia peggio aveva fatto solo nella stagione 1933/34, quando la percentuale di sconfitte, pur con meno partite giocate, era del 61%. Un disastro su tutta la linea, fotografia impietosa di una stagione zoppicante su tutti i fronti, se si pensa che in Premier i Red Devils sono solo sesti a -10 dal Liverpool capolista e in Carabao Cup (la Coppa di Lega) sono stati eliminati con un sonoro 3-0 dal Newcastle. Sempre tra le mura di casa, a Old Trafford.- Si scatena la rabbia dei tifosi dello United e inevitabilmente nel mirino della critica finisce ancora una volta, sotto accusa dall'inizio della stagione e sempre più in difficoltà. All'andata un suo errore aveva spalancato la strada per la vittoria del Bayern, al ritorno non fa una figura molto migliore. Certo,, ma al portiere camerunese viene imputato il non movimento.. Impietrito, inerme di fronte alla giocata del francese. E' solo l'ultimo episodio di una lunga sfilza di errori che hanno costellato i primi mesi di Onana a Manchester, abbastanza per mandare su tutte le furie l'ambiente e i tifosi, che ancora non perdonano. C'è chi rimpiange, scaricato frettolosamente nonostante avesse dato ampie garanzie nel corso degli anni, c'è chi avrebbe preferito investire su altri profili. Tutti sono concordi però su una cosa, su chi ricada la colpa della scelta.- Ten Hag è il primo nome sul banco degli imputati e diversamente non potrebbe essere, perché la strada che ha portato fino a questo drammatico momento è costellata da tante scelte, anche forti, che hanno pesantemente indirizzato il presente dello United. Tutto era cominciato con la rottura con, quasi indicato come fonte di tutti i problemi e spinto verso l'Arabia Saudita. Una presa di posizione forte, inizialmente giustificata da risultati soddisfacenti. Poi il rapido declino e tantiche ha portato giocatori finora non incisivi come. Su tutti i suoi pupilli ai tempi dell'Ajax,e appunto. Li ha voluti fortemente, ha speso molto per averli, non è riuscito a trasformarli in pilastri per una squadra che aveva un bisogno disperato di una rifondazione. E che invece nel corso dei mesi ha visto via via depauperati altri investimenti importanti, si consideri ad esempio, o ancora la gestione di. Ten Hag prova a giustificare se stesso e la squadra nel post-partita di Old Trafford: "Abbiamo commesso errori, ma la prestazione è stata buona. Non meritavamo di perdere, ma l'abbiamo fatto. Non è stata abbastanza buona alla fine dei conti". Le prestazioni non accontentano i tifosi, che chiedono a gran voce l'esonero dell'olandese per provare a inaugurare un nuovo ciclo. Servono risultati per difendere il posto, ma i prossimi impegni che attendono i Red Devils non sono i migliori: due trasferte, ae in casa del, poi la sfida acon unin forma, poi ila chiudere il 2023.@Albri_Fede90