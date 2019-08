Intervistato da Sky Sport l'ex difensore e capitano del Manchester United, Gary Neville ha parlato di Alexis Sanchez e della sua avventura a Old Trafford caldeggiandone l'addio.



DUE SANCHEZ - "Avevo accolto con piacere il suo arrivo al Manchester United perché è un attaccante tenace, che sa giocare tra le linee e più segna. Ma è stato un disastro allo United. Non ho idea di cosa sia successo. Devono esserci due Sanchez. Uno che ha giocato nell’Arsenal e nel Barcellona e un altro che è arrivato a Manchester. Devono venderlo. Come hanno fatto con Lukaku. E’ una fase di transizione. Ci sono 4-5 giocatori che non vogliono stare a Manchester, Solskjaer deve liberarsi di un paio di loro quest’anno e un altro paio l’anno prossimo".