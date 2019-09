E se perdere David de Gea non fosse un grande problema per il Manchester United? Lo sostiene l'ex portiere dei Red Devils Edwin van der Sar: "La decisione va presa a un certo punto - riferisce Sky Sports UK - E' tanto che trattano il rinnovo, siamo arrivati al 'sì' o 'no', ma non sono il direttore dello United. Altri portieri possono riempire il buco. ce ne sono alcuni in Premier League che giocano in club che non tengono il loro passo. Io avevo 34 anni quando sono andato allo United, quindi ci sono molte opportunità lì".