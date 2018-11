Paul Scholes, ex centrocampista del Manchester United, parla di José Mourinho a BT Sport dopo la vittoria all'ultimo respiro sullo Young Boys: "Penso che lo United sia stato terribile, soprattutto nel secondo tempo. Se avessero giocato contro una squadra decente, sarebbero stati battuti. Mancava proprio la qualità in ogni zona del campo. Mi dispiace molto per lo Young Boys: sono stati eccellenti nel secondo tempo, e se avessero avuto un po’ più di qualità, avrebbero vinto"