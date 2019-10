Il Barcellona su Victor Lindelof la scorsa estate? Il difensore del Manchester United commenta le voci a Expressen: "Si è scritto tanto, ma per quanto mi riguarda ho un contratto con i Red Devils e sono un tipo leale. Per me non è mai stato un dubbio, volevo restare allo United e credere in quello che facevamo, per questo ho firmato un rinnovo. Amo rappresentare lo United e indossare quella maglia ogni giorno. Il mio obiettivo da quando sono arrivato è vincere titoli e fare bene per i tifosi, ma non ho ancora vinto nulla quindi il mio grande obiettivo è farlo".