Il fantasista del Manchester United Juan Mata parla al Daily Mail del compagno Paul Pogba, seguito da Juventus e Real Madrid. "Conosciamo tutti Pogba ed è un centrocampista fantastico. E' un bravo ragazzo, positivo, che ha una buona influenza sul gruppo. Penso che sia felice, ma non posso parlare per lui. Evidentemente, sia come compagno di squadra che come amico, vorrei che resti e che sia felice perché è un calciatore eccellente per noi, ma non posso dire di più".