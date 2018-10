Nemanja Matic, centrocampista del Chelsea, parla in conferenza stampa, al fianco di José Mourinho, alla vigilia della sfida Champions con il Valencia: “Quella contro il West Ham è stata una delle mie peggiori gare da quando sono allo United. Quando perdi è sempre dura reagire, specialmente se giochi in un grande club. Ma questo è il calcio, questa è la vita e ognuno cerca sempre di migliorare. Sappiamo di non aver fatto bene nelle ultime due gare e tutti vogliamo cercare di risolvere questa situazione. La responsabilità quando succedono certe cose è di tutti, non solo del tecnico. L'umore di Mourinho? Quando perdi non puoi essere felice. Mourinho sta provando a dare una svolta alla situazione, cercando di rinforzare la squadra per vincere la prossima sfida. Ognuno nel club sta dando il meglio per far cambiare le cose. E domani sarà una grande occasione per provarci. Mancanza di un leader? Parlare serve a poco. Ma nelle prossime gare vedremo chi sono i leader di questo United. Ciò che conta è sempre quello che succede in campo”.