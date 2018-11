Nemanja Matic, centrocampista del Manchester United, si è rifiutato di indossare la coccarda commemorativa a forma di papavero per celebrare il "Remembrance Day", che cade l'11 novembre. Tutta la Premier League scende in campo con il Remembrance Poppy, così come i giocatori, per celebrare i caduti inglesi della Prima Guerra Mondiale.



'NEL 1999 AVETE BOMBARDATO IL MIO PAESE' - Ma il serbo Matic si è opposto, a partire dal match contro il Bournemouth, per scelta personale: "Comprendo perfettamente il motivo per cui tutti indossino i 'Remembrance Poppy', rispetto il diritto di ognuno e ho totale compassione per coloro che hanno perso i loro cari a causa dei conflitti. Ma per me, in ogni caso, è soltanto il ricordo di un attacco subito quando ero un dodicenne spaventato che viveva a Vrelo, mentre la mia terra veniva devastata dai bombardamenti in Serbia del 1999. In precedenza l’avevo indossato, è vero, ma dopo una riflessione personale credo che non sia giusto che io indossi il papavero sulla mia maglia. Non voglio sminuire questo simbolo ne offendere la Gran Bretagna: è solo una scelta personale. Spero che tutti possano capire le mie ragioni e che io possa ora concentrarmi sulla squadra per le prossime partite".