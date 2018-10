L'allenatore del Manchester United Josè Mourinho ha parlato di quanto accaduto nell'ultimo match di Premier contro il Chelsea, con il parapiglia finale per l'esultanza smodata di un collaboratore di Sarri: "Non licenziate Ianni. Voglio ringraziare Sarri per la sua onestà, voglio ringraziare anche il Chelsea per la sua onestà. Però non sono contento che ci vadano pesante con questo ragazzo: ha fatto un errore, ma non penso che debba essere licenziato. Non devono distruggere la carriera di un ragazzo che potrebbe essere un grande allenatore. Per me la storia è finita lì”.