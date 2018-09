Leonardo Bonucci era un obiettivo di mercato di José Mourinho che in estate ha fatto il nome del centrale - allora del Milan - per rinforzare la difesa del Manchester United. Come riporta il The Sun, però, i dirigenti dello United avrebbero detto no al desiderio di mercato dello Special One a causa dell'investimento troppo pesante (circa 40 milioni di euro) per un difensore ultra trentenne. Lo Special voleva un acquisto di esperienza in difesa ma nella stanza dei bottoni dello United si è voluto mettere sulla bilancia il costo del cartellino e l'età del calciatore causando il risentimento dell'ex tecnico dell'Inter.