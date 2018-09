Nuovo capitolo nella faida tra José Mourinho e Paul Pogba, che rischia di pagare caro le critiche al proprio allenatore per il gioco del Manchester United: secondo quanto rivelato dalla stampa infatti, il portoghese ha comunicato alla squadra che il francese non indosserà più la fascia di capitano. Una fonte interna ai Red Devils spiega al Daily Telegraph: "José ha detto ai giocatori che Pogba non sarà più capitano perché non rappresenta quello che dovrebbe essere un capitano, e il Manchester United è più grande di tutti. I giocatori erano felici della decisione e della motivazione". Alla finestra la Juventus, che non chiude al ritorno di Pogba a Torino.