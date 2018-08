Ha iniziato la Premier con la fascia di capitano, ma il rapporto tra Paul Pogba e José Mourinho sembra irrimediabilmente compromesso. Secondo i tabloid britannici, l'allenatore del Manchester United non ha gradito le parole del giocatore («Non sono felice, ma certe cose non posso dirle»), dopo la vittoria con il Leicester. Uno scontro che sulle lavagne internazionali ha portato al calo repentino della quota sul blitz del Barcellona, che non ha smesso di sperare nel colpo di mercato: il passaggio di Pogba ai blaugrana è ancora a un'offerta sostanziosa, a 4,50, ma la quota è stata praticamente dimezzata rispetto all'8,00 della scorsa settimana. In generale, la partenza del centrocampista (senza destinazione specificata) vale 4,33. Il Barcellona, dunque, appare l'unica alternativa possibile, con la Juventus ora lontana a 17,00.