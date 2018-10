Paul Pogba ha deciso: vuole lasciare il Manchester United. E vuole farlo subito, a gennaio. I problemi con Mourinho vanno avanti e il campione del mondo vuole allontanarsi dallo Special One. Come scrive il Daily Mail, solo una persona può fargli cambiare idea: Zinedine Zidane. Se il francese dovesse sostituire Mourinho sulla panchina dei Red Devils, Pogba deciderebbe di restare, vista l’ammirazione che ha per l’ex allenatore del Real Madrid.