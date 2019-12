Niente sfida con il Burnley per Paul Pogba, lasciato in tribuna dal Manchester United. Intervenuto ai canali ufficiali del club prima della partita, il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer ha spiegato: "Paul ha giocato due partite dopo essere stato fuori a lungo, quindi pensavamo che non fosse giusto che prendesse parte alla gara oggi".