Dopo la vittoria sul Granada, Paul Pogba ha parlato a Sky: "​Una bella vittoria, quel che volevamo. Sapevamo che potevano essere pericolosi, noi già all'andata avevamo fatto un buon lavoro e idem stasera. Siamo in semifinale, ora c'è la Roma. Un po' li conosciamo, conosciamo la loro storia. Non vediamo l'ora di scendere in campo, l'obiettivo è conquistare questo trofeo".