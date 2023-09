Il futuro di Jadon Sancho sembra essere lontano dal Manchester United. Al di là del suo rendimento, il giocatore è stato recentemente coinvolto in un dialogo con il suo allenatore, Erik Ten Hag, che pare averlo messo ai margini. Ora il calciatore potrebbe tornare al Borussia Dortmund già a gennaio. Il Sun sottolinea che, se l'operazione dovesse realizzarsi, Sancho tornerebbe in Germania in prestito e il club tedesco si farebbe carico di una parte del suo stipendio.