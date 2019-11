Gary Neville analizza tramite il suo Podcast su Sky Sport Uk l'attuale situazione del Manchester United che, dopo una iniziale difficoltà, sta provando a rialzare la testa. Tuttavia, l'attuale entusiasmo potrebbe non bastare, come ammette l'ex difensore dei Red Devils: "Il Manchester United ha bisogno di quattro o cinque giocatori di qualità ed esperienza. C'è bisogno di un altro difensore centrale, di un terzino sinistro, di un paio di centrocampisti e c'è bisogno di un attaccante" ha dichiarato Neville che però ammette: "Sarà difficile cambiare a gennaio come i tifosi dello United vorrebbero, anche se qualche cosa in entrata potrà essere fatto".