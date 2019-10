Quando parla una leggenda vivente come Paul Scholes dalla parti di Manchester sponda United si zittiscono e ascoltano la voce del "silent hero". Secondo l'ex centrocampista i Red Devils dovrebbero fare un pensierino su un giocatore in uscita da un club rivale come l'Arsenal: "Non capisco la situazione di Mesut Ozil. Penso che sia un giocatore di enorme qualità e potrebbe essere quel tipo di profilo che può far comodo al Manchester United".