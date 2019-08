Nel corso della conferenza stampa di presentazione della partita che domani vedrà il Manchester United sfidare il Crystal Palace l'allenatore dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer ha dato un aggiornamento sulla trattativa per la cessione all'Inter di Alexis Sanchez.



STIAMO TRATTANDO - "Sì, siamo in trattative con alcuni club per la cessione di Alexis. Devo anche dire che nel test a porte chiuse disputato in questa settimana, Alexis ha giocato bene e sta lavorando duramente. Vedremo a settembre cosa sarà successo".