Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha presentato in conferenza stampa l'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Milan: "Ho grande ammirazione per il Milan, è una squadra con grande storia, tradizione e qualità. Ora stanno ricostruendo, ma sono già lassù. Quando li abbiamo pescati ho subito pensato alla Champions League".



INFORTUNATI - "Domani avremo diverse assenze: non ci saranno De Gea, Pogba, Van de Beek, Mata e Cavani. Rashford invece è ancora in dubbio, ma non credo riuscirà a recuperare: solitamente sono ottimista, ma domani la vedo dura. Sarà una partita molto difficile".



CAVANI - "Noi siamo felici di avere un giocatore come Edinson con noi e credo che anche lui sia felice di stare qui. Non so cosa ci riserverà il futuro, non ne abbiamo ancora parlato, io penso al presente e siamo molto soddisfatti delle sue prestazioni".



MURTOUGH E FLETCHER, NUOVI DS E DT - "Ci daranno una mano, sono molto felice del loro arrivo e di poterlo finalmente annunciare. E' stata una scelta condivisa con la società, lavoreranno in totale sinergia con me e con il resto dello staff".