Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer commenta a BT Sport il successo sul PSG in Champions League: "E' fantastico, una grande impresa. Abbiamo avuto un ottimo inizio ed è quello che speravamo. Rashford è stato bravissimo sul rigore, ha 21 anni e non ha avuto paura. Questa è la Champions, abbiamo sempre saputo che era possibile: è questo club, è quello che facciamo, è semplicemente il Manchester United. I due giovani entrati, Chong e Greenwood, ci hanno dato un po' di energia. Futuro? Non parliamo troppo, c'è un'atmosfera fantastica e vedremo a fine stagione".