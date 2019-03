Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer parla del rinnovo di Antonio Valencia, il cui contratto scade al termine della stagione: "​Non è ancora al 100%. Ha avuto una bellissima carriera qui allo United. Al momento, non sono sicuro se il club e Antonio troveranno un accordo per il prossimo anno. Dipende se tornerà in campo nei prossimi mesi. E' il capitano, ha reso un grande servizio al club, spero di poterlo mettere in campo per permettergli di dimostrare le sue qualità". Su Valencia ci sono anche Inter e West Ham.