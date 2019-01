Ole Gunnar Solskjaer parla di Giuseppe Rossi, che si sta allenando con il Manchester United: "Non lo ingaggeremo, credo. Si sta allenando bene con noi, sembra in forma. Sta cercando una nuova squadra, quindi penso che resterà con noi un'altra settimana a meno che qualcuno non lo prenda. Ha fatto un gol fantastico in allenamento ieri e Sir Alex Ferguson si è girato e ha detto 'che dite di quel ragazzo?'. Lo stiamo aiutando a mettersi in forma per il suo prossimo passo: se ci sono interessati, devono fare in fretta".