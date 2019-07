L'allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer ha parlato in conferenza stampa al termine dell'amichevole contro il Kristiansund delle prossime mosse di mercato che ruotano attorno a Romelu Lukaku: "Scambio con Dybala? Non sono qui per parlare di rumors o speculazioni sui giocatori di altre squadre. Sicuramente stiamo lavorando su uno o due profili, come ho già detto prima. Ci sono ancora dieci giorni prima che inizi il campionato e speriamo di poter annunciare una nuova faccia".