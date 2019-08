Si avvicina sempre di più la fine del mercato in entrata per i club di Premier League, fissato per giovedì 8 agosto. Tra i club più attivi c'è il Manchester United, che è vicino a Harry Maguire e conta di chiudere il maxi-affare con la Juventus, che vede protagonisti Dybala, Mandzukic e Lukaku.



Il tecnico dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, ha parlato ai microfoni di PA Sport: "Speriamo di fare ancora uno-due acquisti. Come club abbiamo avuto degli obiettivi, ma come allenatore e manager quando vai sul campo devi lavorare con quelli che hai. Non puoi pensare 'questo viene' o 'questo verrà ceduto'. Tutti coloro che sono stati qui in pre-season hanno avuto un ruolo importante e la maggior parte di loro mi ha impressionato. Ma le speculazioni sul trasferimento non si fermano perché devi ancora pianificare la prossima finestra di trasferimento e la prossima estate".