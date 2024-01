Man United, spunta l'ipotesi Choupo-Moting

Il Manchester United è in cerca di soluzioni alla crisi. Il momento, a livello di risultati, non sorride alla squadra di ten Hag, che si guarda in torno alla ricerca di occasioni sul mercato. Come riportato da Sky Sports UK, ai Red Devils è stato offerto Eric Maxim Choupo-Moting dal Bayern Monaco.