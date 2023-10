Antonio Silva continua ad attirare l'attenzione del Manchester United, che valuta un affondo per il difensore centrale del Benfica a gennaio. I portoghesi però non sembrano propensi a lasciar partire facilmente il gioiello classe 2003: secondo quanto riportano in Spagna la richiesta - che frena sensibilmente le intenzioni della squadra di Ten Hag - è di 100 milioni.