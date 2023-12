L’allenatore del Manchester United, Erik Ten Hag, ha parlato del suo portiere André Onana, ex numero uno dell’Inter

"Sa di aver commesso qualche errore in Champions League ma, in generale, è stato bravo nei suoi primi cinque mesi. Se analizzi i gol attesi, vedrai che è il secondo miglior portiere della Premier League. Si è visto come ha reagito dopo prestazioni deludenti, come dopo la partita contro il Bayern Monaco. Contro il Burnley è stato fantastico. Ha un carattere forte, una personalità e ce la farà”.