Man United, ten Hag: 'Stiamo parlando con Varane e Martial per i rinnovi. Sancho? Nessuna novità'

Il tecnico del Manchester United Erik ten Hag ha parlato in conferenza stampa rivelando importanti novità di mercato. Oltre a parlare dei rinnovi - già ufficiali - di Wan-Bissaka, Lindelof e Mejbri, l'allenatore ha svelato altre trattative per possibili prolungamenti.



RINNOVI - "Stiamo parlando con Varane e con Martial e abbiamo attivato le opzioni relative agli accordi di Wan-Bissaka appunto, Lindelof e Hannibal. A che punto siamo con Varane e Martial? Credo che ci sia una discussione interna tra società e giocatori".



SANCHO - "Non posso dire niente a riguardo. Dobbiamo aspettare e vedere come stanno andando le cose. Quando avremo notizie le diremo. Non posso dire niente perché non ci sono novità".