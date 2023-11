Erik Ten Hag ha parlato in conferenza stampa in vista dalla sfida tra Manchester United e Everton. Il tecnico dei Red Devils, si è soffermato sulle voci che vedono Raphael Varane in partenza: "Non so di cosa state parlando. Queste sono voci. E' un giocatore molto importante, ma c'è molta concorrenza interna come deve essere in un top club come il nostro. E anche quando hai due giocatori che stanno andando brillantemente devi anche fare delle scelte".