. I Red Devils annunciano l'arrivo dall'del centrocampista olandese, che firma un contratto di cinque anni con opzione per il sesto. "Non posso spiegare quanto sia incredibile l'opportunità di unirmi a un club con una storia così grande - racconta Van de Beek al sito ufficiale dello United -. Vorrei ringraziare tutti all'Ajax, sono cresciuto lì e avrò sempre un legame speciale con il club. Ora sono pronto per fare il prossimo passo nella mia carriera e performare ai più alti livelli e non c'è standard più alto del Manchester United. Tutti mi hanno detto quanto è speciale l'atmosfera di Old Trafford e non vedo l'ora di provarla, una volta che sarà sicuro tornare per i tifosi. La squadra ha alcuni dei migliori centrocampisti al mondo e so che posso imparare da loro e portare la mia forza al guuppo. Parlare con il manager della sua visione della squadra, della direzione che il club vuole intraprendere è stato emozionante e non vedo l'ora di far parte di tutto questo"., tecnico dei Red Devils, spiega: "Donny ha tutte le qualità tecniche necessarie per performare in questa squadra e ha la personalità necessaria per avere successo allo United. La sua abilità di vedere spazi, tempismo nei movimenti e leggere le partite sarà complementeare con le qualità che abbiamo a centrocampo e il suo arrivo rafforza davvero la profondità di talento che abbiamo in quella posizione. Le prestazioni di Donny in Eredivisie e in Europa sono state eccellenti negli ultimi anni e non vediamo l'ora di lavorare con lui".