Wilfried Zaha, attaccante del Crystal Palace, parla al Sun della sua esperienza al Manchester United: "Difficile quanda non viene data un'opportunità. Non rimpiango nulla perché quell'esperienza mi ha reso più forte. Ora posso affrontare qualsiasi cosa. C'erano rumours che dicevano che non giocavo perché sono andato a letto con la figlia di Moyes, e nessuno ha provato a chiarire. Combattevo da solo queste voci che non erano vere".



DEPRESSIONE - Poi ancora sull'esperienza con i Red Devils: "Non mi avevano dato una macchina, come tutti gli altri giocatori, niente, stavo vivendo un inferno da solo, lontano dalla mia famiglia. Avevo soldi ma ero depresso. Non rimpiango nulla".