Donny van de Beek, trequartista del Manchester United, parla al post di Rio Ferdinand, spiegando la sua situazione ai Red Devils: "Ho parlato sia col manager che col club e sono stati chiari nella loro volontà di tenermi in squadra. Il manager mi ha detto: 'Ho bisogno di te e voglio tenerti qui'. Certo, fin qui non ho giocato un minuto ma lui mi ha detto che vedendomi ogni giorno in allenamento vede un Donny diverso. Ho bisogno di fidarmi di lui. Se non avesse avuto bisogno di me mi avrebbe lasciato andare, per cui penso che abbia dei piani per me".