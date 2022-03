Rey Manaj commenta la vittoria per 2-0 dello Spezia (con suo gol) contro il Cagliari: "Aspettavamo molto questa sfida salvezza in casa dopo quattro sconfitte, vincere oggi vale non 3 ma 9 punti. La squadra ha sfruttato benissimo le occasioni e ora dobbiamo stare concentrati alla gara di venerdì contro il Sassuolo. Siamo un gruppo unito che crede tanto nella salvezza. Siamo grati ai tifosi che ci sostengono sempre dall'inizio alla fine, diamo il 100% per loro e questa è la strada giusta!"