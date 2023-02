L'Empoli e il Lecce sono due delle isole felici della Serie A: bilanci in verde, giovani in vetrina e plusvalenze a raffica. Esempi positivi di gestione societaria alla quale arrivano attraverso due strade diverse. Strategie e piani differenti, ma entrambi vincenti. Nell'ultima puntata del nostro format 'Manca Solo La Firma' abbiamo analizzato come lavorano i due club.