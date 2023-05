Nuovo appuntamento con Manca solo la firma, il format di Calciomercato.com che racconta... il calciomercato. Contratti, clausole, curiosità, il dietro le quinte delle trattative e i retroscena di ieri, oggi e domani.



La puntata di oggi è dedicata al lavoro degli scout nella agenzie di procura. Metodi, segreti e strategie per anticipare la concorrenza e scoprire prima di tutti quel giovane che può esplodere. C'è chi passa giornate nelle tribune dei campetti di periferia, sotto la pioggia o con il sole che picchia; altri fanno la maggior parte del lavoro su Wyscout e prendono un aereo per vedere il giocatore dal vivo solo per una revisione finale del giocatore.