Il tema di oggi è quello dell'acquisto e della cessione dei giovani talenti da e verso l'estero. Dai casi Pato e Coutinho al colpo Endrick del Real e la 'fuga di Ciardi dall'Inter al Salisburgo come è regolamentato dalla Fifa il mercato dei baby talenti? E perché in passato sono arrivate sanzioni pesanti a tanti top club come Real, Chelsea e Barcellona?



Sarete in compagnia di Emanuele Tramacere e Francesco Guerrieri con anche un ospite d'eccezione l'agente Nunzio Marchione. Prendendoci anche un po' in giro perché anche per noi c'è grande ottimismo, ora... "manca solo la firma".