Nuovo appuntamento con Manca solo la firma, il format di Calciomercato.com che racconta... il calciomercato. Contratti, clausole, curiosità, il dietro le quinte delle trattative e i retroscena di ieri, oggi e domani.



Il tema di oggi è quello delle TPO (Third Part Ownership) ovvero le terze parti che controllano parte dei cartellini dei giocatori. Succedeva spessissimo una decina di anni fa, soprattutto in sudamerica, quando una percentuale del cartellino dei giocatori era detenuto da agenzie terze o fondi d'investimento. Succede ancora dopo le nuove regole imposte dalla FIFA? La risposta è sì, con alcuni casi limite come Higuain, Tevez, Mascherano fino ad arrivare a... Enzo Fernandez.



Sarete in compagnia di Emanuele Tramacere e Federico Albrizio che avranno il piacere di portarvi la testimonianza di Pippo Russo il nostro esperto in inchieste su questi argomenti e dell'intermediario di mercato Marco Bassetti. Prendendoci sempre anche un po' in giro perché anche per noi c'è grande ottimismo, ora... "manca solo la firma".