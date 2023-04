Nuovo appuntamento con, il format diche racconta... il calciomercato. Contratti, clausole, curiosità, il dietro le quinte delle trattative e i retroscena di ieri, oggi e domani.Oggi approfondiremo il mercato degli extra-comunitari e le regole che lo governano. Quanti ne possono tesserare i club italiani? Quali documenti servono e perché spostano e condizionano le scelte anche di molte nazionali giovanili?Sarete in compagnia die di un ospite speciale l'ex direttore sportivo fra le altre di Frosinone e Perugia,. Prendendoci sempre anche un po' in giro perché anche per noi c'è grande ottimismo, ora... "manca solo la firma".