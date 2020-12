Non si placano le polemiche sul nuovo aereo della Lazio. Dopo le critiche a Lotito, lo sfogo di Luis Alberto e la disavventura nella trasferta di Crotone, infatti, ecco un nuovo capitolo legato al velivolo biancoceleste. Al centro della vicenda c'è la Salernitana, altro club di cui Lotito è presidente: i campani, alle 16 di oggi, saranno di scena all'U-Power Stadium di Monza. In mancanza di charter a prezzi ragionevoli, la Salernitana ha usufruito dell'aereo della Lazio per raggiungere Milano, scatenando l'ira dei tifosi granata, che tramite un comunicato hanno alzato la voce.



LA NOTA - "TUTTO HA UN LIMITE TRANNE L'INDECENZA. INACCETTABILE!!! Ennesimo affronto ad una città ormai stanca di voi e della vostra strafottenza. Un viaggio su un aereo di proprietà della Lazio che mortifica nell'anima" spiegano i tifosi. "State calpestando con insana arroganza l'orgoglio di una tifoseria intera. La nostra dignità strucida e sgualcita. Non è più tempo di attese o valutazioni. Non è più tempo di attendere o sperare in un risultato sportivo. L’attuale società ha esaurito il suo tempo. Della vostra morale ne abbiamo le palle piene. La misura è colma: ve ne dovete andare!!! La nostra dignità va oltre un estemporaneo primo posto in classifica. La nostra dignità non può avere un prezzo e non sarà MAI negoziabile nemmeno per una categoria. A DIFESA DELLA NOSTRA IDENTITÀ. A DIFESA DELLA NOSTRA GENTE. A DIFESA DELLA NOSTRA CITTÀ. DIRETTIVO SALERNO".