questo l’accordo commerciale raggiunto traper la sponsorizzazione del brand Digitalbits, apparso sulla maglia come main sponsor fino ad aprile 2023, prima che il club provvedesse poi a toglierlo dai completi da gioco a causa dell’inadempimento dell’azienda statunitense, che non ha mai versato i dovuti compensi al club di viale della Liberazione., dichiarando risolto per inadempimento di Zytara Labs il contratto di sponsorizzazione sottoscritto tra le parti in data 2 settembre 2021 e sospeso l’erogazione di tutte le prestazioni di cui al medesimo, compreso l’esposizione del logo “Digitalbits” sulla maglia da gioco della Prima Squadra maschile. Nel perdurare dell’inadempimento di Zytara Labs, iltenuti anche in debita considerazione i costi legati alle rispettive alternative prospettate e alle concrete possibilità di ottenere dallo sponsor le somme da questi dovute ai sensi del summenzionato accordo. Alla data di redazione del presente bilancio consolidato al 30 giugno 2023, risultano essere scadute e non ancora incassate le fatture relative (i) ai performance bonus maturati a seguito dei risultati sportivi conseguiti dalla Prima Squadra della Capogruppo nella stagione sportiva 2021/2022, pari a Euro 1,6 milioni, già svalutati in sede di redazione del bilancio al 30 giugno 2022, considerata la crisi del settore delle valute digitali e (ii) ai corrispettivi fissi e variabili di competenza della stagione sportiva 2022/2023 per Euro 29,75 milioni (interamente svalutati al 30 giugno 2023), il cui ammontare del fondo accantonato è stato portato a decurtazione della corrispondente voce di ricavo”.L’Inter nel frattempo è andata avanti trovando un accordo con un nuovo partner,dopo avere già versato 1,5 (più bonus) per le ultime due partite della scorsa stagione, con la finale di Istanbul. Sempre a proposito di Main Sponsor, sono in corso trattativema l’Inter ha già decurtato dai ricavi i mancati introiti derivanti dall’inadempimento di Digitalbits