L’Al Ahli ha raggiunto un accordo totale con il Manchester City per il trasferimento di Riyad Mahrez in Arabia Saudita. Secondo quanto riportato da The Athletic, i Citizens incasseranno una cifra pari a 35 milioni di euro più 5 di bonus. Le visite mediche sono previste nella giornata di domani. 3 anni di contratto con opzione per il successivo.